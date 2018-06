Hamburg (dpa/lno) - Mit einer stürmischen Barkassenfahrt sind die Hamburger Grünen in den Wahlkampf gestartet. "Die Bürger sehen die SPD für das Hier und Jetzt, aber nicht für die Zukunft", sagte Fraktionschef Jens Kerstan am Freitag beim Wahlkampfauftakt auf der Elbe. "Für die nächsten Jahre hat die SPD nichts geplant", sagte Kerstan. Unter dem Motto "Leinen los" präsentierte er gemeinsam mit Grünen-Landeschefin Katharina Fegebank das Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl am 15. Februar.

"In der Umweltpolitik oder der Qualität der Bildungspolitik gibt es so viele Lücken", sagte Fegebank. Mehr Investitionen in Wissenschaft, Universität und Kinderbetreuung sind die wichtigsten Wahlkampfthemen. Aufgabe der Grünen sei es, sich als "Schrittmacher und Schlepper" für die Metropolregion Hamburg aufzustellen, betonte Kerstan. Besonders im Stadtbau wollen die Grünen "für weniger Geld mehr bieten", Radwege ausbauen und in eine Stadtbahn investieren.

In Umfragen stehen die Grünen zwischen elf und 14 Prozent. Ziel von Fegebank und Kerstan ist es jedoch, die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten unter Olaf Scholz zu brechen. Die SPD hatte bereits angekündigt, in diesem Fall für Gespräche mit den Grünen bereit zu sein. "Noch sind wir aber in so vielen Punkten entfernt", sagte die Grünen-Landeschefin. "Nicht um jeden Preis wollen wir regieren." Deshalb wolle sie noch nicht über mögliche Koalitionen sprechen.

