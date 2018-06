Hamburg (dpa/lno) - Mit einer großzügigen Spende ermöglicht Hamburgs Ehrenbürgerin Hannelore Greve neue Übungsräume für Musikstudenten der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. "Die Hamburger Hochschulen und die Hochschule für Musik und Theater liegen mir besonders am Herzen", sagte Greve in einer Mitteilung vom Freitag. Die neuen Überäume sollen in einer nicht mehr benötigten Tiefgarage der Hochschule entstehen und 2017 fertig sein. Ein entsprechender Vertrag über die Schenkung in siebenstelliger Höhe sei jetzt unterzeichnet worden, teilte die Wissenschaftsbehörde mit.

"Tagtägliches Üben ist zwingende Voraussetzung für ein erfolgreiches Musikstudium. Die neuen Räume werden die Attraktivität und das hohe Ausbildungsniveau der Hochschule für Musik und Theater daher weiter steigern", sagte Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Auch der Präsident der Hochschule, Elmar Lampson, bedankte sich: "Lange Wartezeiten vor den bisher viel zu knappen Überäumen finden damit ein Ende."



