Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brand eines Dachstuhls in Hamburg-Eppendorf hat die Polizei eine Halogenlampe als vermutliche Brandursache ermittelt. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntagmorgen, die Lampe im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses sei implodiert und könnte den Brand verursacht haben. Die Hamburger Feuerwehr war am Samstag mit rund 120 Feuerwehrleuten stundenlang im Einsatz gewesen, um den Brand in dem Altbau an der beliebten Einkaufsstraße zu löschen. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar.