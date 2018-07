Hamburg (dpa/lno) - Trainer Josef Zinnbauer führt beim Hamburger SV die Ganztagesschicht ein. Bis auf weiteres gilt für die Fußballprofis des abstiegsbedrohten Bundesliga-Dinos Anwesenheitspflicht morgens um 07.30 Uhr auf dem Trainingsgelände am Volkspark. Erst wird gelaufen, danach gemeinsam gefrühstückt und um 10.00 Uhr die erste Einheit absolviert. Dienstschluss ist erst nach dem Nachmittagstraining. "Die Pause war lang genug. Wir wollen uns schließlich in allen Bereichen verbessern", begründete der Coach des Tabellen-14. am Montag seine Maßnahme. Unterdessen wurde bekannt, dass sich Valon Behrami in der Winterpause einem kleinen Eingriff am linken Knie unterzogen hat. Der Schweizer soll aber am Sonntag mit ins Dubai-Trainingslager reisen.