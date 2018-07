Hamburg (dpa/lno) - Knapp eine Woche nach dem Fund von vier Tonnen illegaler Pyrotechnik in Hamburg sitzt ein Tatverdächtiger weiter in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige sei vermutlich ein Einzeltäter gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am Dienstag vor Silvester waren nach Angaben des Zolls neben insgesamt vier Tonnen Pyrotechnik fünf Schusswaffen sowie zweieinhalb Kilogramm Gesteinssprengstoff bei dem Einsatz gefunden worden.

Das Feuerwerk lagerte in einer Wohnung und in der Tiefgarage eines mehrstöckigen Hauses im Stadtteil Billstedt sowie in einer Werkstatt im Stadtteil Hamm. Der inhaftierte 45-jährige Wohnungsmieter war bis dahin polizeilich nicht bekannt gewesen. Die Werkstatt soll offenbar als Verkaufsstätte gedient haben, ebenso wie ein Transporter, der sichergestellt wurde. Die Beamten hatten den Angaben zufolge auch 20 000 bis 30 000 Euro beschlagnahmt.

Für den Abtransport der tausenden Böller und Raketen hatten 200 Wohnungen in der Umgebung evakuiert werden müssen. Auf die Spur des illegalen Feuerwerkverkäufers waren die Fahnder durch einen anonymen Hinweis gekommen.