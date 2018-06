Hamburg (dpa/lno) - Zwei unbekannte Männer sind im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel in ein Juweliergeschäft eingebrochen und mit Beute in unbekannter Höhe geflüchtet. Die Täter verschafften sich in der Nacht zu Sonntag gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und erbeuteten diverse Uhren und Schmuck, bevor sie zu Fuß die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend setzten sie laut Zeugenaussagen die Flucht mit zwei abgestellten Fahrrädern fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

