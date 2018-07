München (dpa) - Die BayernLB kooperiert mit der Hamburger Privatbank Berenberg. Man wolle in den Bereichen Finanzierungsgeschäft und Investmentbanking zusammenarbeiten, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Berenberg sei stark auf Feldern wie Kapitalmarktberatung und Transaktionsberatung und habe ein weltweites Analystennetz gespannt. Die BayernLB gehöre traditionell zu den großen Finanzierern sowohl des Mittelstandes als auch der in Dax und MDax gelisteten Großunternehmen. Diese Angebote sollen sich nun ergänzen. Die Unternehmen sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, eine Kapitalverflechtung gibt es nicht.