Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsstart hat Coach Ewald Lienen die Fußballprofis des FC St. Pauli zur Überprüfung ihrer Fitness gebeten. In drei Gruppen absolvierten die Kiezkcker am Dienstagmorgen auf dem Kunstrasenplatz sogenannte Shuttle-Run-Tests. Nur die noch angeschlagenen Akteure Markus Thorandt, Enis Alushi und Philipp Ziereis fehlten, teilte der Club dazu am Dienstag mit. Die Torhüter Philipp Tschauner, Robin Himmelmann und Philipp Heerwagen legten eine Sonderschicht mit Torwarttrainer Mathias Hain ein.

Für das Türkei-Trainingslager in Belek vom 12. bis 21. Januar haben die Hanseaten ein weiteres Testspiel vereinbart. Am 20. Januar (14.00 Uhr) treffen die Braun-Weißen auf den Schweizer Club FC Winterthur.

Mitteilung FC St. Pauli