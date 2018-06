Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Hamburg ist in der vergangenen Saison um knapp ein Drittel gesunken. In den zwölf Monaten bis Ende September 2014 seien in der Hansestadt 7681 Fälle gemeldet worden, nach 11 282 im Vorjahres-Zeitraum, teilte die Techniker Krankenkasse am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts mit. Damit seien so wenige Hamburger wie seit 2007/8 nicht mehr an meldepflichtigen Infektionen erkrankt. Bundesweit sank die Zahl der Infektionen 2013/14 um knapp 19 Prozent auf rund 320 000 Fälle.

In Hamburg traten am häufigsten Noroviren (2133 Fälle), Campylobacter-Bakterien (2088) und Rotaviren (927) auf. Diese drei Durchfallerkrankungen machten gut 67 Prozent aller 58 meldepflichtigen Infektionskrankheiten aus. Die Zahl der Erkrankungen schwanke saisonal erheblich, betonte ein Sprecher der Krankenkasse. Das gelte besonders für die Grippe, die auch zu den meldepflichtigen Infektionen zählt, in der vergangenen Saison aber kaum eine Rolle spielte.

Pressemitteilung