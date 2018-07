Hamburg (dpa/lno) - Fünf Beschäftigte eines Logistikunternehmens in Hamburg-Veddel haben bei der Arbeit Atemwegsreizungen erlitten und sind in Krankenhäuser gebracht worden. Die Arbeiter hätten am Montagabend vermutlich Schwefeldioxid eingeatmet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Demnach alarmierten die Verletzten zunächst die Werksfeuerwehr eines benachbarten Kupferkonzerns. Nach der Erstversorgung brachten Rettungswagen der Stadt die Arbeiter in Krankenhäuser. Messungen konnten das Gas nicht nachweisen, so der Feuerwehrsprecher weiter, die Beschreibungen der Arbeiter deuteten jedoch auf das giftige Schwefeldioxid hin.