Hamburg (dpa/lno) - Zwei maskierte Räuber haben in Hamburg-Jenfeld mit einer Schusswaffe eine Tankstelle überfallen. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld gelang dem Duo am Mittwochabend zunächst die Flucht, bis Suchhunde sie in einem Gebäude aufspürten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler nahmen in einem Keller insgesamt vier Verdächtige zwischen 15 und 18 Jahren vorläufig fest. Als der 16-jährige Hauptverdächtige flüchten wollte, biss Spürhund "Hank" zu. Später habe der 16-Jährige und sein 15-jähriger mutmaßlicher Komplize die Tat eingeräumt. Die Polizei war bei der Fahndung mit 16 Streifenwagen im Einsatz.

