Hamburg (dpa/lno) - Briefe mit einem unbekannten Pulver haben in zwei Hamburger Amtsgerichten einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Briefe wurden am Donnerstag in den Poststellen der Amtsgerichte in Altona und Harburg entdeckt, wie die Polizei bestätigte. Mitarbeiter hatten die Beamten informiert, die Briefe seien dann von Feuerwehr und Polizei sichergestellt worden.

"Es ist keine Ernsthaftigkeit bei den Briefsendungen", sagte der Sprecher der Innenbehörde, Frank Reschreiter. Es handle sich offensichtlich um Trittbrettfahrer. Die Polizei ermittle wegen Vortäuschung einer Straftat. Die Polizei selbst erklärte, in den Briefen haben sich weder Sprengstoffreste noch andere gefährliche Stoffe befunden. In beiden Fällen ist über den Absender nichts bekannt. Drei Mitarbeiter in Altona erlitten einen Schock.