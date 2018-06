Hamburg (dpa/lno) - Ein Fußgänger ist in Hamburg-Stellingen von einem Bus angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lief der 36-Jährige am Mittwochabend auf den Basselweg und wurde dann von dem Gelenkbus erfasst. "Er kam ins Krankenhaus, wo er starb", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen.