Wolfsburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage binnen sechs Tagen kassiert. Das Team vom Trainer Serge Aubin verlor am Freitagabend im Nordderby bei den Grizzly Adams Wolfsburg mit 2:3 (0:2, 2:1, 0:0).

Mathieu Roy (25.) und Kevin Clark (33.) erzielten vor 2820 Zuschauern die Tore für die Gäste, die zuvor siebenmal in Serie gegen den Nordrivalen gewonnen hatten. Gerrit Fauser (9., 28.) und Tyson Mulock (14.) trafen für die Grizzlys zu deren zweitem Erfolg nacheinander.

Ohne Julian Jakobsen (Gehirnerschütterung) und Patrick Pohl (Schulterluxation) fanden sich die Freezers, die in dieser Woche zuvor daheim gegen die Adler Mannheim (2:3) und bei den Straubing Tigers (3:6) verloren hatten, nach dem ersten Drittel erneut auf der Verliererstraße wieder. Die Moral bei den Gästen aber stimmte, Hamburg verkürzte den Rückstand im zweiten Drittel.

Bedanken konnten sich die Hausherren vor allem bei ihrem starken Torhüter Sebastian Vogl, der die Wolfsburger Führung in das Schlussdrittel gerettet hatte. Da lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem die Freezers deutlich mehr Spielanteile hatten. Zu einer Wende reichte es aber auch nicht, als Keeper Sebastién Caron in der Schlussphase zugunsten eines weiteren Feldspielers das Eis verließ.