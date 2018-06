Hamburg (dpa) - Das Orkantief "Elon" hat am Freitag auch den Trainingsplan beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV durcheinandergewirbelt. Weil während des Vormittagstrainings ein Tor umfiel, musste Trainer Josef Zinnbauer die Einheit vorzeitig beenden. Außerdem wackelte das "Zeltlager", das nach einem Wasserschaden im Kabinentrakt das derzeitige Zentrum für die HSV-Fußballer ist, heftig. "Elon wütet durch Hamburg. Aus Sicherheitsgründen trainieren unsere Profis am Nachmittag im Kraftraum", teilte der Tabellen-14. via Twitter mit.

Tweet des HSV