Hamburg (dpa/lno) - Ein maskierter Täter hat bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Hamburg-Billstedt mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Mann trat mit einer Schusswaffe in den Verkaufsraum und bedrohte eine 20-jährige Mitarbeiterin, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Anschließend flüchtete der Täter am Donnerstagabend in unbekannte Richtung.