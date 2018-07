Hamburg (dpa/lno) - In klarer Abgrenzung vom angeblichen "Wohlfühl-Wahlkampf" anderer Parteien wollen die Linken um die Gunst der Hamburger Wähler werben. Dies kündigte die Partei am Freitag bei der Vorstellung ihrer Kampagne an. Schwerpunkte im Wahlkampf sind das Nein zu einer Olympia-Bewerbung und das Ja zu einem Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Zudem will die Partei mit der Forderung nach weiteren Sozialwohnungen und mehr Erzieherinnen in Kitas punkten. Fraktionschefin Dora Heyenn sagte, die Linke gehe nach der Wahl am 15. Februar "aufrechten Hauptes" in die Opposition. Bei der Wahl 2011 hatte die Partei mit 6,4 Prozent der Stimmen acht Mandate errungen.