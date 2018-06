Hamburg (dpa/lno) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute beim Neujahrsempfang der CDU Hamburg erwartet. Der Hamburger Fraktionschef Dietrich Wersich nimmt Merkel im Rathaus der Hansestadt in Empfang, kündigte die CDU an. Für Wersich ist der Besuch zugleich prominente Unterstützung im Wahlkampf vor der Bürgerschaftswahl am 15. Februar. Laut Umfragen liegt die CDU jedoch deutlich hinter der regierenden SPD. Nach dem Neujahrsempfang beginnt ebenfalls in Hamburg die Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands, an der neben Merkel unter anderem Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kanzleramtsminister Peter Altmaier teilnehmen.