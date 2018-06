Hamburg (dpa/lno) - Sturm Elon hat die Hamburger Feuerwehr am Freitag auf Trab gehalten. Mehr als 250 Einsätze registrierten die Retter innerhalb von gut zwei Stunden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

In Hamburg-Bahrenfeld wurden zwei Schülerinnen einer sechsten Klasse schwer verletzt, als ein Baum wegen des Sturms umstürzte. Ein weiteres Kind wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. In Hamburg-Hamm durchtrennte ein umgestürzter Baum eine Oberleitung der Bahn, die laut Feuerwehr kurz darauf Feuer fing. In Hamburg-Neuenfelde fiel ein Baum auf eine Moschee, im Stadtteil Langenbek sei eine Straße überflutet worden.

Auch Autos wurden unter umgeknickten Ästen und Bäumen begraben. Die genaue Anzahl konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht nennen. Er sprach davon, dass die Bäume "einer nach dem anderen" abknickten. Die U-Bahnlinie 2 war laut Hochbahn 20 Minuten lang unterbrochen, als zwischen Hagenbeck und Christuskirche ein Ast auf die oberirdisch verlaufenden Gleise geweht war.