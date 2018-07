Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) - Zweitligist FC St. Pauli hat das neue Fußball-Jahr mit einem erwartet klaren Testspielsieg begonnen. Das Team von Trainer Ewald Lienen kam am Samstag beim SV Henstedt-Ulzburg aus der Schleswig-Holstein-Liga zu einem 5:0 (1:0). Christopher Nöte (31.), Lennart Thy (46.), Sebastian Maier (59.), John Verhoek (80.) und Marcel Halstenberg (85.) erzielten die Tore für den Vorletzten der 2. Liga, bei denen in der zweiten Halbzeit der vom FSV Mainz 05 ausgeliehene Julian Koch debütierte.

Vom kommenden Montag an bis bis 21. Januar absolvieren die Hamburger wie gewohnt ein Trainingslager in Belek in der Türkei. Das Unternehmen Klassenverbleib beginnt für die Lienen-Truppe am 7. Februar (13.00 Uhr) mit dem Gastspiel beim SV Sandhausen.