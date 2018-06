Hamburg/München (dpa) - Die beiden Nachrichtenmagazine "Der Spiegel" und "Focus" haben ihren Erscheinungstag umgestellt. Seit diesem Wochenende erhalten Abonnenten die Druckausgaben bereits samstags - und nicht mehr erst am Montag. Auch am Kiosk sind die Magazine früher zu haben.

Der aktuelle "Spiegel" macht mit den Anschlägen in Frankreich auf. Das Coverbild zeigt eine verfremdete Titelseite des Satiremagazins "Charlie Hebdo" mit einer Karikatur des islamkritischen Buchautors Michel Houellebecq: Wo dessen Kopf wäre, klafft ein Einschussloch. Der "Focus" reißt die Attentate in Frankreich auf der ersten Seite neben einem Gesundheitsthema ("Wunder der Medizin") an.