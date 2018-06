Hamburg (dpa/lno) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem Hamburger CDU-Fraktionschef Dietrich Wersich ihre Unterstützung im Wahlkampf zugesichert. Fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl sei im Bundesvorstand lebhaft über die Zukunft der Großstädte diskutiert worden, sagte Merkel am Samstag zum Abschluss der Vorstandsklausur in der Hansestadt. Als größte Herausforderungen nannte sie die Bereiche Logistik, Bildung und Mobilität. Wersich sagte, die CDU habe Hamburg in ihrer Regierungszeit von 2001 bis 2011 zur "boom town" gemacht. "Daran möchte ich anknüpfen." Laut Umfragen liegt die CDU aber weit hinter der regierenden SPD.