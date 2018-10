Hamburg (dpa) - In Hamburg-Fuhlsbüttel ist ein U-Bahnzug am Samstag gegen einen auf die Gleise gestürzten Baum gefahren und entgleist. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen niemand zu Schaden gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Zwischenfall habe sich kurz vor der Einfahrt in die Station Fuhlsbüttel-Nord ereignet. Nach dem Abschalten des Stroms werde der Zug evakuiert. Die Hochbahn richtete zwischen den Stationen Ochsenzoll und Ohlsdorf einen Busersatzverkehr ein.