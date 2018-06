Hamburg (dpa/lno) - Als Teilnehmer einer weltweiten Spaßaktion sind am Sonntag rund 30 Menschen ohne Hosen mit der Hamburger U-Bahn gefahren. "Ziel war, ein bisschen Spaß in das Alltagsleben zu bringen und für ein Schmunzeln zu sorgen", sagte der Hamburger Initiator Ingo Drzewiecki.

Er hatte zum sechsten Mal zu dem Spektakel aufgerufen, das nach seinen Angaben am selben Tag in 60 Städten in 25 Ländern stattfand. Die Aktion in Hamburg ging zwar nicht in die Hose, erreichte aber auch nicht ganz ihr Ziel: "Die Reaktionen waren relativ unbeteiligt", sagte Drzewiecki.

Die Teilnehmer - überwiegend jüngere Männer und Frauen - waren in der Station Schlump eingestiegen und über die Lübecker Straße weiter zum Jungfernstieg und von dort zur Hafencity-Universität gefahren. Wichtig war den Spaßmachern, die Leute in den Bahnen nicht mit ihrem hosenlosen Anblick zu erschrecken. "Es sollte Unterwäsche gewählt werden, die nicht schockiert", sagte Drzewiecki. Die Idee zum "No Pants Subway Ride" entstand vor 15 Jahren in New York.