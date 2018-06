Hamburg (dpa) - Die Landespressekonferenz (LPK) Hamburg hat den Brandanschlag auf die "Hamburger Morgenpost" ("Mopo")als "feigen und hinterhältigen Terrorakt gegen die Pressefreiheit" bezeichnet. Die Kollegen der "Mopo" könnten sich der Solidarität aller Journalisten in Hamburg sicher sein, erklärte der LPK-Vorsitzende Jürgen Heuer am Sonntag. "Die Medien werden sich nicht einschüchtern lassen." Auf das Gebäude der Zeitung war in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag verübt worden. Kurz danach nahm die Polizei zwei 35 und 39 Jahre alte Männer vorläufig fest. "Ob und inwieweit sie mit der Brandstiftung im Zusammenhang stehen, wird derzeit von den Ermittlern des LKA 7 untersucht", teilte die Polizei mit.

MoPo-Artikel über Brandanschlag

MoPo-Artikel mit Dank für Solidarität