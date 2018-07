Hamburg (dpa/lno) - Picasso in der Kunst der Gegenwart und die Wiedereröffnung der Halle für aktuelle Kunst gehören für die Deichtorhallen in Hamburg zu den Höhepunkten in diesem Jahr. Die Picasso gewidmete Schau zeigt Arbeiten von 80 Künstlern. "Keinen Picasso, aber großartige Rezeptionen", kündigte Deichtorhallen-Leiter Dirk Luckow am Dienstag an. Mit der Eröffnung der Ausstellung (1. April bis 12. Juli 2015) soll zugleich die aufwendig sanierte und modernisierte Nordhalle wiedereröffnet werden. Im Haus der Photographie beginnt indessen bereits in der kommenden Woche die nächste neue Präsentation: "Gute Aussichten 2014/2015" zeigt vom 23. Januar an die Werke junger Fotografen in Deutschland.

