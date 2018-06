Hamburg (dpa/lno) - Mit Bundeschef Christian Lindner und Spitzenkandidatin Katja Suding startet die Hamburger FDP heute in den Bürgerschaftswahlkampf. Auch Lencke Steiner, FDP-Spitzenkandidatin für die Wahl in Bremen am 10. Mai, soll eine Rede halten. Die Hamburger Kandidatin Suding war bereits mit dem Slogan "Unser Mann für Hamburg" und einer umstrittenen Aufnahme ihrer Beine in der "Tagesschau" in die Diskussion geraten. Umfragen zufolge droht die FDP den erneuten Einzug in das Parlament mit vier Prozent der Stimmen knapp zu verpassen. Bei der Wahl 2011 erhielten die Liberalen noch 6,7 Prozent.