Hamburg (dpa) - Die Zahl der Firmenpleiten wird nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Bürgel in diesem Jahr wieder leicht steigen. Möglich sei ein Anstieg um 1,5 bis 2,0 Prozent, teilte Bürgel am Donnerstag in Hamburg mit. Wegen eines schwächeren Konsums im Inland und weiterer geopolitischen Risiken seien bis zu 25 000 Firmenpleiten möglich. Sollten sich die Exportaussichten verschlechtern, könnte der Anstieg auch stärker ausfallen.

Im vergangen Jahr mussten 24 549 Unternehmen Insolvenz anmelden, 8,2 Prozent weniger als im Vorjahr. "Wir beobachten den fünften Rückgang in Folge und den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1999", sagte Bürgel-Geschäftsführer Norbert Sellin. Im Vergleich zum Jahr 2004 sank die Zahl um 37,3 Prozent. Hauptgrund für den erneuten Rückgang der Insolvenzzahlen war die gefestigte Konjunktur.

