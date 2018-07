Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat auf die Verletzungssorgen reagiert und den Shooting Guard Max Rockmann von Bundesligist Crailsheim Merlins verpflichtet. Der 26-jährige Berliner war 2013/14 einer der besten deutschen Spieler in der ProA, er ging dort bereits für die Kirchheim Knights und die Cuxhaven BasCats auf Korbjagd. "Wir wollten uns einerseits in der Breite verstärken und gleichzeitig jemanden verpflichten, der in das funktionierende Kollektiv passt", sagte Towers-Sportchef Marvin Willoughby am Freitag.

"Max ist ein Spieler, den wir in dieser Weise nicht haben, und er hat bereits bewiesen, dass er in der ProA und ersten Liga spielen kann." Ein Einsatz Rockmanns gegen die MLP Academics Heidelberg an diesem Sonntag im Heimspiel in der Inselparkhalle (17 Uhr) war zunächst aufgrund der noch ausstehenden Freigabe fraglich.

Pressemitteilung der Hamburg Towers