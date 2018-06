Hamburg (dpa) - Begleitet von einer Demonstration der Arbeitnehmer haben am Freitag in Hamburg die Tarifgespräche für die rund 140 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Norden begonnen. Die IG Metall Küste fordert wie auch in den anderen Tarifgebieten 5,5 Prozent mehr Geld für eine Laufzeit von zwölf Monaten, eine Neuregelung der Altersteilzeit sowie erstmals flächendeckend einen tariflichen Anspruch auf Weiterbildung. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hat die Forderungen zurückgewiesen. Die Friedenspflicht endet am 28. Januar. Zum Bezirk Küste gehören die Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Nordwesten Niedersachsens.