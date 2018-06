Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Messerstecherei auf dem Hans-Albers-Platz mit fünf teils lebensgefährlich Verletzten hat die Hamburger Polizei am Wochenende nach den flüchtigen Tätern gefahndet. Man hoffe auf weitere Zeugenberichte, die zu einer schnellen Ergreifung der Tatverdächtigen führen, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Sonntag.

Am Samstagmorgen war ein zunächst harmloser Streit unter Gästen in einer Kneipe auf dem Hans-Albers-Platz eskaliert. Zeugenangaben zufolge verließ ein Mann nach einer Prügelei das Lokal, um wenig später mit Verstärkung zurückzukehren. Zuvor hatte er Hilfsangebote anwesender Gäste mit den Worten "Ich klär das schon selbst" ausgeschlagen. Es kam zu einer erneuten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf vier Männer zwischen 19 und 27 Jahren verletzt wurden. Einer von ihnen wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt, befand sich am Sonntag laut Polizeiangaben allerdings in stabilem Zustand. Ein Anderer erlitt ebenfalls Stichverletzungen an den Händen und dem Oberkörper. Nach der Tat waren die mutmaßlichen Täter geflüchtet.

