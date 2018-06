Hamburg (dpa/lno) - Über die Süderelbbrücke der Autobahn 1 fließt der Verkehr wieder. Das berichtete die Verkehrsleitzentrale der Polizei in Hamburg am Sonntagabend. Die Brücke war tagsüber für Messungen in Richtung Süden gesperrt gewesen. Der Verkehr aus der Innenstadt wurde ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Süd, der Verkehr aus Richtung Lübeck/Berlin ab der Anschlussstelle Stillhorn umgeleitet. Zeitweise gab es Staus. Vor einem Monat hatte ein Binnenschiff die Brücke gerammt und schwer beschädigt. Die Messungen waren notwendig, um ein Sanierungskonzept für die Brücke erarbeiten zu können.

