Hamburg/Brunsbüttel (dpa) - Die Brunsbütteler Häfen an der Elbmündung wollen ein Transport- und Logistiksystem aufziehen, das die deutsche Industrie mit verflüssigtem Erdgas (LNG) versorgen kann. Dazu haben die Brunsbüttel Ports am Montag in Hamburg eine Vereinbarung mit dem Schienenlogistiker VTG unterschrieben. Mit einem LNG-Terminal in Brunsbüttel und der Verteilung des flüssigen Gases über spezielle Kesselwagen der VTG könne eine effiziente Versorgung der Industrie im Binnenland gewährleistet werden, teilten die beiden Unternehmen mit. In welchem Umfang das Projekt am Ende realisierbar sei, werde sich im Laufe dieses Jahres herausstellen.