Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Organspender hat sich in Hamburg gegen den Bundestrend erhöht. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Organspender in der Hansestadt im Vergleich zum Vorjahr von 39 auf 45, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO). Die Zahl der gespendeten Organe kletterte von 133 (2013) auf 173 (2014), ein Plus von 23 Prozent. Bundesweit hat sich die Zahl der Organspender im vergangenen Jahr mit 864 stabilisiert (2013: 876).

Mitteilung der Gesundheitsbehörde