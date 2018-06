Hamburg (dpa/lno) - Anders als im Nachbarland Schleswig-Holstein sollen Flüchtlinge in Hamburg weiterhin auch in den Wintermonaten abgeschoben werden. Die Grünen hatten einen viermonatigen Abschiebestopp für Familien mit Kindern sowie für alte, kranke und minderjährige Flüchtlinge gefordert, scheiterten am Mittwoch aber bei der Abstimmung in der Bürgerschaft an den Stimmen von SPD und CDU. "Einzelfallprüfungen sind viel sinnvoller, zielführender und letztlich auch humaner als eine Pauschalregelung", sagte Martin Schäfer (SPD). Bereits Ende 2013 hatte der Senat eine von Grünen, Linken und FDP geforderte Ausnahme für Balkan-Flüchtlinge abgelehnt.

