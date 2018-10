Hamburg (dpa/lno) - Am dritten Kreuzfahrtterminal in Hamburg wird seit vergangenem Sommer gebaut - heute ist Richtfest. Die Bauarbeiten seien planmäßig vorangeschritten, teilte die Wirtschaftsbehörde in ihrer Einladung zu der Veranstaltung mit. Im Sommer dieses Jahres soll das Terminal am Kronprinzkai im südlichen Hafengebiet nach den Planungen in Betrieb gehen. Pro Schiffsanlauf werden dort mehr als 8000 Passagiere an und von Bord gehen können.

2015 nehmen 170 Kreuzfahrtschiffe Kurs auf Hamburg. An den Terminals werden bei An- und Abfahrt insgesamt rund 525 000 Passagiere abgefertigt. Im Vorjahr gab es einen Rekord mit 189 Anläufen und 590 000 Passagieren. Als bisher größtes Kreuzfahrtschiff im Hamburger Hafen wird am 23. Oktober die "Norwegian Escape" erwartet. Das Schiff befindet sich derzeit auf der Meyer-Werft in Papenburg (Niedersachsen) im Bau und soll Platz für 4200 Passagiere haben.

Meyer-Werft zu "Norwegian Escape"