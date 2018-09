Hamburg (dpa/lno) - Der Rohbau für das dritte Kreuzfahrtterminal in Hamburg steht. Nach den Planungen soll die Anlage am Kronprinzkai im südlichen Hafengebiet in diesem Sommer in Betrieb gehen. Vertreter der Stadt, darunter Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) und der Chef der Hamburg Port Authority, Jens Meier, feierten am Mittwoch mit den Handwerkern Richtfest. Die Projektsteuerung habe es geschafft, die Gesamtkosten um 16 Millionen Euro zu reduzieren, berichtete Meier. Die Cruise-Center-Investitionen wurden bisher auf rund 80 Millionen Euro beziffert.

Auch die von Februar an amtierende Geschäftsführerin aller drei Kreuzfahrtterminals in Hamburg, Sacha Rougier, besichtigte ihren künftigen Arbeitsplatz. Sie leitete bisher das Kreuzfahrtgeschäft im Mittelmeerhafen Marseille.

