Hamburg (dpa/lno) - Tausende Passagiere am Hamburger Flughafen müssen sich am Freitag auf Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 8000 Beschäftigten des Hamburger Sicherheitsgewerbes, darunter rund 900 Mitarbeiter am Flughafen, an diesem Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Protestierenden sollen sich zwischen 11.00 und 16.00 Uhr auf einem Parkdeck am Flughafen versammeln.

Passagiere, die in diesem Zeitraum abfliegen wollen, sollten vor 11.00 Uhr einchecken, riet eine Flughafensprecherin. Denn die Sicherheitskontrollen dürften während des Ausstands lahmgelegt sein. "Die Fluggesellschaften haben angekündigt, die Flüge nur mit leichten Verspätungen durchzuführen und nicht zu warten." Am Freitag sollen 194 Maschinen von Hamburg aus starten, darunter 53 in der Warnstreikphase. Rund 20 000 abfliegende Passagiere dürften nach Angaben des Flughafens vom Ausstand betroffen sein. Im Tarifkonflikt Anfang 2013 hatten die bei Privatfirmen angestellten Sicherheitskräfte den Betrieb mehrmals zum Erliegen gebracht.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Harald Olschok, warf der Gewerkschaft vor, die Bodenhaftung verloren zu haben. Für private Sicherheitskräfte am Flughafen habe es in den vergangenen beiden Jahren Lohnzuschläge von insgesamt 20 Prozent gegeben. Die aktuelle Verdi-Forderung von bis zu 32 Prozent mehr Entgelt habe nichts mehr mit einer seriösen Tarifpolitik zu tun, sagte Olschok. Das Angebot der Arbeitgeber für eine Sicherheitskraft belaufe sich auf ein Monatseinkommen (160 Stunden) von 2900 Euro (brutto) inklusive Zuschläge.

Verdi befürchtet, dass die Arbeitgeber diese Zuschläge aber kappen wollen. "Wir brauchen in Hamburg Großstadtlöhne, damit die Kollegen ihre Miete ohne Wohngeldzuschuss zahlen können", sagte Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme am Donnerstag. Sicherheit sei ein hohes Gut, das habe seinen Preis.

Harsche Kritik kam vom Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel: "Wir haben es satt, dass Gewerkschaften unsere Flughäfen als öffentlichkeitswirksame Bühne zur Inszenierung überzogener Forderungen missbrauchen und dabei keine Rücksicht auf die Reisenden nehmen."

An diesem Montag (26. Januar) wird in der dritten Tarifrunde weiterverhandelt. Verdi fordert für den Bewachungsdienst einen Lohnzuwachs von 8,05 Euro auf 9,20 Euro pro Stunde (unterste Stufe). Für die Luftsicherheitsassistenten verlangen die Arbeitnehmervertreter 15,00 Euro statt bislang 14,00 Euro pro Stunde sowie neue Entgeltstufen. Der BDSW bietet den Flughafen-Kräften 14,90 Euro pro Stunde bei einjähriger Vertragslaufzeit an, beim Einstiegslohn sind es 8,50 Euro. Bei zweijähriger Vertragslaufzeit erhöhen sich die Angebote auf 15,33 Euro beziehungsweise 8,75 Euro.

Neben Hamburg verhandelt Verdi auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen über die Löhne im Sicherheitsgewerbe. Auch in Stuttgart sind die Beschäftigten am Freitag zum Warnstreik aufgerufen.

Verdi zum Tarifergebnis 2014

Verdi Warnstreikaufruf für Sicherheitsgewerbe