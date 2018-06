Hamburg (dpa/lno) - Acht der besten Fotografie-Absolventen Deutschlands zeigen in den Hamburger Deichtorhallen ihre ausgezeichneten Arbeiten. Sie sind die Preisträger des Wettbewerbs "schöne aussichten - junge deutsche fotografie". Einen echten Trend sieht die Initiatorin, Josefine Raab, nicht. "Trend ist quasi, dass es keinen einheitlichen Trend gibt", sagte sie am Donnerstag im Haus der Photographie, wo die Ausstellung bis zum 8. März gezeigt wird. Anschließend wird sie in Washington (USA), Tallin (Estland), Mainz und Mexiko City zu sehen sein.

Informationen zur Ausstellung