Berlin (dpa/lno) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wird am Freitag am Brandenburger Tor das Startsignal für die Olympischen und Paralympischen Wochen in der Hauptstadt geben. Berlin hat wie Hamburg sein Interesse an der Ausrichtung der Spiele 2024 oder 2028 bekundet und will nun versuchen, mit Aktivitäten und Veranstaltungen die Zustimmung der Bürger für Olympia zu gewinnen. Den Auftakt zu dieser Kampagne bildet eine Licht-Installation am Brandenburger Tor.

Am 21. März entscheidet die Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), ob man mit Berlin oder Hamburg die Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) angeht. Letztlich entscheiden aber die Einwohner Berlins oder Hamburgs im September, ob sich ihre Stadt als Olympia-Ausrichter bewerben soll.

Nach einem Bericht des "Tagesspiegel" (Donnerstag) sollen entsprechend einer Machbarkeitsstudie die Kosten für Neubau und Sanierung des Berliner Jahn-Sportparks als Olympia-Sportstätte auf rund 150 Millionen Euro steigen. Ursprünglich war der Senat von 30 bis 40 Millionen Euro ausgegangen.