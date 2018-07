Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Harvestehude ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Möbel im Schlafzimmer der Wohnung hatten am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem brennenden Raum retten - er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Wohnung wieder bewohnbar sein wird, war zunächst unklar.