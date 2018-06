Hamburg (dpa/lno) - Drei Tage nach dem Überraschungseinstieg von Klaus-Michael Kühne als Investor in die Fußball-AG lädt der Hamburger SV heute zur Mitgliederversammlung. Erstmals in der Geschichte der Hanseaten wird nach der Ausgliederung der Fußballer im Sommer nun ein Präsident des Hauptvereins gewählt. Einziger Kandidat im CCH Hamburg ist Hafenchef Jens Meier. Er wird Carl Jarchow ablösen, der das Amt seit dem Sommer innehatte. Gespannt sind die HSV-Anhänger auch auf die Zahlen zur wirtschaftlichen Situation des hoch verschuldeten Vereins. Kühne will ein Darlehen von 18,75 Millionen Euro in Anteile an der Gesellschaft umwandeln.

