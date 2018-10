Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs gegen einen 28 Jahre alten ehemaligen Schwimmlehrer eingeleitet - der mutmaßliche Täter hatte sich am 17. Januar vom Planetarium in Hamburg in den Tod gestürzt. Bereits im Dezember hatte die Mutter eines Vierjährigen die Polizei informiert, dass der Schwimmlehrer den Jungen unsittlich berührt haben soll, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei alarmierte daraufhin den Leiter der privaten Schwimmschule, die den mutmaßlichen Täter beschäftigte - der 28-Jährige wurde beurlaubt.

Am 19. Januar verhärtete sich der Verdacht gegen den Mann durch die Befragung des Vierjährigen. Der 28-Jährige war an diesem Tag nicht bei seinem Zweitjob als Vorschullehrer aufgetaucht. Er hatte zwei Tage zuvor Suizid begangen. Der 28-Jährige hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er sich jedoch nicht zu den Vorwürfen äußerte. Derzeit werden weitere Verdachtsfälle gegen den Toten geprüft - Eltern anderer Kinder aus der Schwimmschule hatten sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet.