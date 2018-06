Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Oppositionsführer und CDU-Spitzenkandidat Dietrich Wersich stellt sich drei Wochen vor der Bürgerschaftswahl Redakteuren der Wochenzeitung "Die Zeit". In einer Matinee in der Bucerius Law School antwortet er am Sonntag auf Fragen von "Zeit"-Herausgeber Josef Joffe und der Leiterin des Hamburg-Teils, Charlotte Parnack. Die CDU liegt in Umfragen derzeit zwischen 22 und 23 Prozent, bei der Wahl 2011 kam sie auf 21,9 Prozent. Am Sonntag in einer Woche will sich Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) den Fragen der Wochenzeitung stellen.