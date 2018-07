Hamburg (dpa/lno) - Die deutsche Segel-Nationalmannschaft startet am Montag in den ersten Weltcup der Saison. Vor Miami sind 30 Seglerinnen und Segler aus dem Team Germany in sieben von zehn olympischen Klassen im Einsatz.

Größte Hoffnungsträger sind der Sonthofener Philipp Buhl, WM-Vierter im Laser, die 49er-Europameister Erik Heil und Thomas Plößel aus Kiel sowie der Schwarzwälder Olympia-Vierte Toni Wilhelm bei den RS:X-Surfern. "Das große Ziel für 2015 ist natürlich die Olympia-Qualifikation. Ich möchte meine Leitungen stabilisieren und ganz klar um Medaillen kämpfen", sagte Wilhelm.

Die deutschen 49er-FX-Seglerinnen, darunter die WM-Fünften Victoria Jurczok und Anika Lorenz aus Berlin, wollen die Lücke zur Weltspitze schließen. Rund 18 Monate vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro beginnt für die Kadersegler das entscheidende Jahr im Kampf um olympische Quoten-Plätze und die nationale Qualifikation. Insgesamt sind vor Miami rund 800 Aktive aus 63 Nationen am Start. Die Regatta endet am 31. Januar.

Deutscher Segler-Verband