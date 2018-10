Hamburg (dpa/lno) - In einer unter Strom stehenden Wasserpfütze hat ein Hund beim Gassi-Gehen in Hamburg-St.Pauli einen tödlichen Schlag erlitten. Ein 36 Jahre alter Freund des Hundebesitzers ging am Samstagabend mit dem Rottweiler "Rocco" spazieren, als der Hund in einer Wasserpfütze zusammenkrampfte und tot umfiel, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 36-Jährige wollte den Hund anfassen und erlitt einen Stromschlag. Er klagte über Schmerzen und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Später stellte sich heraus, dass ein defektes Kabel von einem Verteilerkasten für eine Baustelle durch die Pfütze verlief. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle ab - das Kabel wurde vom Netz genommen. Die Beamten haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

