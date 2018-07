Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Nach Schneefällen hat überfrierende Nässe in der Nacht zum Sonntag Unfälle auf den Straßen im Norden verursacht. Allein im Osten Schleswig-Holsteins zählte die Polizei 14 Glätte-Unfälle. Mehrere Menschen wurden dabei leicht verletzt, meist gingen die Unfälle jedoch glimpflich aus.

In Hamburg blieben die verschneiten Straßen weitestgehend unfallfrei, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dort waren die Streuwagen der Stadtreinigung seit 6.00 Uhr morgens unterwegs - besonders im Hamburger Süden hatte sich in der Nacht eine dünne Schneedecke auf die Fahrbahn gelegt. Gerade am Vormittag sollten Fahrer jedoch besonders in den kleineren Wohnstraßen vorsichtig fahren, warnte die Stadtreinigung.