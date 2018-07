Hamburg (dpa/lno) - Die Frauen vom Volleyball-Team Aurubis haben beim Comeback von Trainer Dirk Sauermann eine Niederlage erlitten. Nach dem 0:3 (23:25, 17:25, 20:25) der Hamburgerinnen am Samstagabend gegen die Rote Raben Vilsbiburg in der heimischen CU-Arena betonte der Coach: "Wir müssen schnell wieder in den Rhythmus kommen. Auch dürfen wir nicht den Fehler machen, nach oben zu schielen, sondern müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich einen Platz zwischen sieben und zehn zu erreichen." Im Kampf gegen den Abstieg sei man aber in der besseren Ausgangsposition als die Konkurrenz, betonte der 39-Jährige.

Sauermann hatte am vergangenen Mittwoch erstmals wieder nach einer mehrwöchigen Krankheitspause das Training geleitet. Er lobte ausdrücklich die Arbeit von Co-Trainer Vaceslav Schmidt und der Betreuer. Von seinen Ärzten habe er das Okay bekommen, sagte Sauermann. Von den 1305 Zuschauern wurde der Trainer mit viel Applaus begrüßt. "Natürlich hat es ein wenig gekribbelt, und es ist schön, wieder hier zu sein", sagte der Coach.

