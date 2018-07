Hamburg (dpa/lno) - Mit einem öffentlichen Gottesdienst im Michel feierst die Hamburg Messe am Donnerstag (29.1.) ihren 650. Geburtstag. Geleitet wird der ökumenische Gottesdienst von Bischöfin Kirsten Fehrs, Weihbischof Hans-Jochen Jaschke und Hauptpastor Alexander Röder, teilte die Messe am Montag in Hamburg mit. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) werde eine Rede halten. Kaiser Karl IV. hatte Hamburg am 29. Januar 1365 das Messeprivileg verliehen. Das soll ein Schauspieler im Rahmen des Gottesdienstes szenisch nachstellen.