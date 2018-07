Hamburg (dpa/lno) - Die Dienstleistungsmetropole Hamburg hat sich im vergangenen Jahr abermals als Jobmotor erwiesen. Die Zahl der Erwerbstätigen sei um 1,1 Prozent oder 13 500 auf 1,19 Millionen gestiegen und damit stärker als der Bundesdurchschnitt von 0,9 Prozent, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Mit einem Anteil von 87 Prozent der Erwerbstätigen habe Hamburg einen ausgeprägten Schwerpunkt in den Dienstleistungsbranchen. Vor allem der Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen habe mit einem Anstieg von 2,2 Prozent habe zu der Entwicklung beigetragen. Doch auch die produzierenden Wirtschaftsbereiche zeigten mit einem Plus von 1,0 Prozent ein überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung.

Mitteilung Statistik Nord